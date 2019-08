Weitere Themen des Wahlprogramms sind unter anderem die Sozial-, Wirtschafts- und die Klimapolitik. In Halle wird am 13. Oktober ein neuer Oberbürgermeister gewählt.

Wiegands Konkurrent Hendrik Lange (Linke), der auch von den Grünen und der SPD unterstützt wird, hatte in seinem am Montag vorgestellten Programm eine "notwendige Verkehrswende" in Halle gefordert. Zudem wolle er ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion oder sexuelle Identität keine Rolle spielen. Die Stadt gestalte man nicht als One-Man-Show.

CDU und FDP gehen mit dem Freidemokraten Andreas Silbersack ins Rennen. Die AfD hat noch keinen Kandidaten benannt. Ob Wiegand auch Projekte mit der AfD durchführen werde, ließ er offen. Er betonte aber, dass für seine Projekte ein demokratischer Konsens "für ein starkes und vielfältiges Gemeinwesen" von Nöten sei. Zudem sagte er: "Mit der AfD führe ich im Rahmen des Wahlkampfs keine Gespräche."