Güstrow (dpa/mv) - Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern wird künftig vom Wismarer Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) geführt. Die Mitgliederversammlung des Kommunalverbands wählte den 59-Jährigen am Mittwoch in Güstrow mit 91 Prozent Zustimmung zum neuen Vorsitzenden. Beyer löst den langjährigen Verbandschef Reinhard Dettmann aus Teterow ab. Der heute 69-Jährige war schon 2018 nicht wieder zur Bürgermeisterwahl in Teterow angetreten und schied nun nach 20 Jahren im Amt auch aus der Führung des Kommunalverbands aus.

In einer von viel Beifall begleiteten Rede erinnerte Dettmann an die Anfänge der kommunalen Selbstverwaltung, die oft mit Hilfe westdeutscher Partnerstädte aufgebaut worden sei, und an die Dauerauseinandersetzungen mit dem Land um die Finanzausstattung. Nach zähem Ringen sei es gelungen, dass von 2020 an die Zuweisungen des Landes von rund 1,2 Milliarden auf knapp 1,5 Milliarden Euro steigen.