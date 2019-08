Görlitzer OB will Wirtschaft für sozialen Ausgleich stärken

Görlitz (dpa/sn) - Als wichtigsten Themenschwerpunkt seiner Arbeit sieht der neue Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) die Stärkung der Wirtschaft in seiner Stadt. "Wir brauchen dieses wirtschaftliche Wachstum, um Bevölkerungszuwachs zu generieren und den nötigen sozialen Ausgleich herzustellen", sagte der 51-jährige bei seiner offiziellen Amtseinführung am Samstag im Theater Görlitz. Wirtschaftliches Wachstum sei zudem für die Finanzierung von Sport, Kultur Theater, Musikschule und Straßenbahn notwendig. Deshalb müsse in Infrastruktur und kluge Köpfe investiert werden, sagte Ursu.