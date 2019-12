Viren-Alarm: Ämter in Frankfurt zu, Probleme in Gießen

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Wer am Donnerstag die Stadt Frankfurt erreichen wollte, musste auf Telefon, Papier und Fax zurückgreifen. Nach einem Virus-Alarm musste das IT-System der Mainmetropole heruntergefahren werden. Die Folgen trafen Mitarbeiter und Bürger. Melde- und Zulassungsstellen sowie Ausländerbehörden mussten geschlossen bleiben. Mit massiven Problemen kämpft auch die Uni Gießen, die nach einem Viren-Alarm seit fast zwei Wochen offline ist. Nachfolgend Fragen und Antworten zum Thema:

Was genau ist in Frankfurt passiert?

Eine als Dienstmail getarnte E-Mail mit Schadsoftware schlägt am Mittwoch bei einem Mitarbeiter auf. Aus Sicherheitsgründen wird daraufhin das komplette IT-System der Stadt runtergefahren - auch weil davon auszugehen ist, dass das nicht die einzige Mail war. Größeres Unheil ist ersten Erkenntnissen zufolge ausgeblieben: "Momentan haben wir noch keinen Schaden entdeckt und gehen nicht davon aus, dass ein Schaden entstanden ist", sagt der Sprecher des IT-Dezernats, Günter Murr, am Donnerstag. Die Stadt werde aber erst wieder ans Netz gehen, wenn sicher davon ausgegangen werden könne, dass das System sauber ist.

Welche Auswirkungen hat die Attacke auf die Bürger?

Alle städtischen Ämter mussten geschlossen bleiben. Auto ummelden, Wohnsitz anmelden, ein Termin bei der Ausländerbehörde - nichts davon war möglich. "Die Ämter haben keinen Zugriff auf die Datenbanken", sagte Murr. Auch keines der städtischen Online-Angebote war erreichbar, etwa, um Formulare herunterzuladen. Ob die Ämter am Freitag wieder zum Normalbetrieb übergehen können, war am Donnerstagnachmittag noch unklar. Alle städtischen Dienststellen waren betroffen, damit auch die Feuerwehr. "Unsere Bürokommunikation ist eingeschränkt, aber der Rettungsdienst und der Brandschutz sind sichergestellt", sagte ein Sprecher. Nicht beeindrucken ließ sich das Standesamt: "Wegen so etwas sagen wir hier doch keine Termine ab", sagte eine Sprecherin.

Welche Gefahr kann generell von Schadsoftware ausgehen?

Cyberkriminelle können damit auf unterschiedliche Weise Schaden anrichten. Sehr gängig sind Ransomware-Angriffe. Die Angreifer sperren dabei mit Erpresser-Software bestimmte Dateien oder gar ganze Rechner und verlangen Lösegeld für die Freischaltung. Das passierte etwa 2017 bei der weltweiten "WannaCry"-Attacke, bei der mehr als 300 000 Computer in 150 Ländern infiziert wurden, darunter auch bei der Deutschen Bahn und in britischen Krankenhäusern. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt aber beispielsweise auch vor dem "Krypto-Minig". Dabei werden Rechner mit Hilfe von Schadsoftware gekapert, um digitale Währungen zu schürfen.

Wer steckt hinter dem Angriff auf Frankfurt?

Das ist zur Zeit noch völlig offen. Er gehe aber von einer "offensichtlichen Schädigungsabsicht" aus, sagte Murr. Ein Forensiker sei damit beauftragt, "die kriminellen Hintergründe zu untersuchen". Ob es sich um die Schadsoftware Emotet handelt, die derzeit kursiert, ist ebenfalls unklar. Dem BSI wurden in den vergangenen Tagen mehrere bestätigte Emotet-Infektionen in Behörden der Bundesverwaltung gemeldet. Dazu kommen weitere Verdachtsfälle. Das Bundesamt hat zur Vorsicht aufgerufen und warnt vor dem Öffnen dieser Mails und Links.

Was ist der aktuelle Stand an der Uni Gießen?

Vor fast zwei Wochen hatte die Uni wegen eines Viren-Alarms ihre Server herunterfahren müssen und ist seitdem im Offline-Modus. Studenten und Mitarbeiter behelfen sich mit analogen Mitteln wie Ausleihzetteln für die Bibliothek. Nach Worten von Uni-Präsident Joybrato Mukherjee packen alle mit an, um den Lehr- und Forschungsbetrieb aufrecht zu erhalten. Es werde Wochen dauern, bis die Hochschule wieder digitale Basisdienste haben werde und Monate, bis das IT-Netz vollständig laufe. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt erklärte, es sei eine Schadsoftware namens "Ryuk" zum Einsatz gekommen. Weitere Details wollte die Behörde nicht nennen.

Was tun Behörden in Hessen zu ihrem Schutz?

Von täglich Tausenden Angriffen hatte der hessische Innenminister Peter Beuth vergangenes Jahr berichtet. Um sie abzuwehren, gibt es auf Landesebene das "Cyber Competence Center" (Hessen3C). Computer- und Sicherheitsspezialisten von Polizei, Land und Verfassungsschutz arbeiten hier zusammen, um Cyberangriffe auf Verwaltungen schneller erkennen und abwehren zu können. Sie beraten Städte und Gemeinden ebenso wie Wasserversorger, Krankenhäuser und Unternehmen, in Notfällen sind sie rund um die Uhr erreichbar.