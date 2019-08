Frankfurt (dpa/bb) - Auf seiner Sommertour hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), am Samstag Station in der "Doppelstadt" Frankfurt (Oder)/ Slubice gemacht. Bei einem Stadtrundgang informierte er sich über die grenzüberschreitende deutsch-polnische Zusammenarbeit. Hirte zeigte sich beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit der beide Städte an der Oder zusammenarbeiteten. "Man sieht das ja auch auf der Brücke, hin und her in beide Richtungen", sagte er. Die Stadt versinnbildliche die Entwicklung in Europa in den letzten 30 Jahren.