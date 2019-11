Kommunen - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt haben am Montag offiziell die Bauarbeiten zum Wiederaufbau des abgebrannten Goetheturms begonnen - tatsächlich zu sehen war aber außer einem Zaun nicht viel. "In den nächsten Tagen wird nach und nach die Baustelle eingerichtet, richtig laut wird es dann erst nächste Woche", beruhigte ein Sprecher des zuständigen Baudezernats. Denn dann würden die Fundamente des einstigen Wahrzeichens abgerissen. Bis Anfang Dezember würden anschließend vier neue Betonsockel gegossen.

Seit mehr als zwei Jahren müssen die Frankfurter bereits ohne ihr Wahrzeichen auskommen: Der Goetheturm war im Oktober 2017 durch Brandstiftung zerstört worden. Der Wiederaufbau soll 2,4 Millionen Euro kosten. Rund 2,1 Millionen Euro davon bezahlt die Versicherung. Weitere 195 000 Euro spendeten Bürger. Laut früheren Angaben der Stadt soll der Aussichtsturm bis zum kommenden Frühjahr wieder stehen. Ob der Termin aber noch gehalten werden kann ist unsicher.