Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 50 000 Besucher erwartet die Stadt Frankfurt zur nächsten Bahnhofsviertelnacht am kommenden Donnerstag (15. August). Je nach Wetter könnten es mehr oder weniger Menschen werden, sagte der Geschäftsführer der Tourismus und Congress GmbH, Thomas Feda, am Freitag. Das riesige Straßenfest geht nun schon in seine zwölfte Runde. Kneipen, Kioske und Bars haben geöffnet, ebenso wie Galerien und soziale Einrichtungen. Auch ein Hochhaus steht Besuchern offen. Neben einem Bühnenprogramm mit Sängern der Oper und einem multireligiösem Friedensgebet gibt es 48 Anlaufpunkte, an denen ein Unterhaltungs- oder Informationsprogramm geplant ist.