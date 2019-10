Frankfurt (dpa/lhe) - Wie kann das Leben in Frankfurt besser und angenehmer gestaltet werden? Ihre Ideen können Bürger jetzt auf der Plattform "Frankfurt fragt mich" einreichen. "Die Frankfurterinnen und Frankfurter wissen selbst am besten, was sie benötigen und wo vor Ort der Schuh drückt", erklärte Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker bei der Präsentation des Internet-Portals am Mittwoch.

Unter www.ffm.de/ideenplattform gebe es die einfache Möglichkeit, Ideen und Wünsche zu äußern und sich unkompliziert einzubringen. Er rief zur aktiven Teilnahme auf: "Schließlich kann mitmachen alles verändern."

Fehlende Parkbänke, bessere Fahrradwege oder eine neue Rutschbahn auf dem Spielplatz - das alles können Vorschläge für die Plattform sein. Am Mittwoch waren bereits zahlreiche Einträge auf der Seite zu lesen, etwa: "Verlegen des Flohmarkts auf die andere Mainseite" oder "Verschönerung der Konstablerwache". Wenn acht Wochen nach der Veröffentlichung mindestens 200 Unterstützer gefunden sind, werde die Idee geprüft, hieß es.

"Jeder kann unabhängig vom Alter mitmachen. Auch die Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen von ihrer Stadt sind erwünscht. Sie sehen die Dinge oft aus einem anderen Blickwinkel und können uns sicher spannende Einblicke und gute Anregungen geben", sagte Becker.