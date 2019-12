Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt schärft die Regeln für Bauherren nach. Der Magistrat der Stadt stimmte am Freitag dem sogenannten Baulandbeschluss zu. Damit wird geregelt, welche Anforderungen die Stadt künftig an Investoren stellt, die Bauland entwickeln, um Wohnraum zu schaffen. Dabei geht es zum Beispiel um Anforderungen an die Infrastruktur, wie ein Sprecher erklärte. Enthalten ist unter anderem auch eine Quote von 30 Prozent geförderten Wohnungsbaus. Jede zehnte Eigentumswohnung solle künftig zu bezahlbaren Preisen auf den Wohnungsmarkt kommen. Dies begrenze den Trend zu sehr teuren Eigentumswohnungen.

Ziel sei, "eine nachhaltige und sozial gerechte Stadtentwicklung" sicherzustellen, erklärten Planungsdezernent Mike Josef (SPD) und Baudezernent Jan Schneider (CDU). Die Stadtverordneten müssen dem Beschluss noch zustimmen.