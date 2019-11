Arbeiten für neuen Goetheturm starten am Montag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seit mehr als zwei Jahren müssen die Frankfurter ohne eines der Wahrzeichen der Stadt auskommen - doch jetzt nimmt der Wiederaufbau des abgebrannten Goetheturms Fahrt auf. Am kommenden Montag (4. November) beginnen der Stadt zufolge die ersten Arbeiten für den Neubau. Diese starten mit dem Abtragen der alten Betonsockel, danach werden vier neue Sockel betoniert. Diese Arbeiten sollen Anfang Dezember beendet sein. Der beliebte Weihnachtsmarkt am Goetheturm könne am 25. November ohne Einschränkungen starten.

Nach ursprünglichen Plänen des Dezernats sollte das im Oktober 2017 durch Brandstiftung zerstörte Wahrzeichen im Stadtteil Sachsenhausen bis zum Frühjahr 2020 wieder aufgebaut sein. Ob der Termin noch eingehalten werden kann, ist derzeit allerdings unsicher. Der Wiederaufbau soll rund 2,4 Millionen Euro kosten. Rund 2,1 Millionen Euro bezahlt die Versicherung. Bürger hatten weitere 195 000 Euro gespendet und sich in einer Online-Umfrage für einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau des hölzernen Aussichtsturms entschieden.