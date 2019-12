Frankfurt (dpa/lhe) - Der juristische Vorstoß der AfD gegen ein Antirassismusschild am Frankfurter Rathaus hat bei der Gewerkschaft IG Metall für scharfe Kritik gesorgt. "Der Römer ist Ort des demokratischen Umgangs miteinander in Frankfurt. Wir sind stolz auf die Vielfalt der Kulturen in unserer Stadt", sagte Michael Erhardt, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Frankfurt. "Das mag der AfD ein Dorn im Auge sein, uns ist bereits seit langem bekannt, dass es dieser Partei an dem nötigen Respekt vor Andersdenkenden und den demokratischen Werten mangelt."

Am Mittwoch hatte die "Frankfurter Rundschau" bekannt gemacht, dass die AfD von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) verlangt, das Schild mit der Aufschrift "Respekt! Kein Platz für Rassismus" abzuhängen und eine Unterlassungserklärung abzugeben.

In der Abmahnung der Anwaltskanzlei heißt es zur Begründung, dass sich sowohl die Initiative als auch die IG Metall als offizieller Partner der "Respekt!"-Aktion "offen und ausdrücklich" gegen die AfD positionierten. "Indem Sie nunmehr im Rathaus demonstrativ das Schild der AfD-kritischen Initiative aufhängen, verstoßen sie gegen die Grundsätze der staatlichen Neutralität", heißt es in dem Dokument, das der dpa vorliegt.

Feldmann sagte, er wundere sich nicht über den Ärger der AfD. "Dass die Partei versucht juristisch dagegen vorzugehen, ist jedoch eine neue Qualität, die ich gerne bereit bin notfalls auch gerichtlich klären zu lassen." Die IG Metall rief die Fraktionen im Römer zur Unterstützung auf, damit das Schild bleibe. "Die richtige Antwort wäre, die Respekt-Schilder an jedes Ortseingangsschild der Stadt Frankfurt zu hängen und damit zu zeigen, dass Rassismus in dieser Stadt nichts zu suchen hat", sagte Erhardt.