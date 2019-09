Flensburg/Norderstedt (dpa/lno) - Nicht nur mit großen Infrastrukturprojekten, auch mit Kleinigkeiten versuchen Städte im Norden, Radfahren attraktiver zu machen. So wurden etwa vor kurzem in Flensburg elf Haltegriffe an Ampeln montiert, die Radfahrern das Anhalten und Abfahren erleichtern sollen. In Norderstedt gibt es Haltegriffe an Ampeln schon seit 2015 und Neumünster will 2020 welche installieren.

"Ampelgriffe sind kleine Aufmerksamkeiten, die den Radfahrenden signalisieren, dass man an sie denkt", sagte der Vorsitzende des ADFC Schleswig-Holstein, Thomas Möller. Wichtiger seien aber beispielsweise Einbahnstraßenöffnungen für Radfahrer, Fahrradstraßen, Lückenschlüsse im Radwegenetz oder auch die Beschilderung von Sackgassen, die für Radfahrer durchfahrbar sind.