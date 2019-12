Flensburg (dpa/lno) - Die Stadt Flensburg hat für die Digitalisierung ihrer Verwaltung knapp 1,3 Millionen Euro Fördermittel vom Bund erhalten. In den kommenden Jahren soll ein System installiert und erprobt werden, in dem Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf planungsrelevante Daten sicher und zuverlässig zurückgreifen können – und zwar über die Grenzen der Abteilungen und Fachbereiche hinweg, teilte die Stadt am Dienstag mit. So sollen Bedarfe besser abgestimmt und Fehlinvestitionen verringert werden.

Aktuell wird den Angaben zufolge für abteilungsübergreifendes Planen viel Zeit und Aufwand verwendet, um Daten einzusammeln und zu überprüfen. Zusammen mit der Hochschule Flensburg und der akquinet finance & controlling GmbH wird in der Stadtverwaltung Flensburg nun im Rahmen des geförderten Projekts eine einheitliche Datenbasis für Planungsprozesse geschaffen.