Immer mehr Städte und Gemeinden sind unterfinanziert und überlastet. Bund und Länder haben im vergangenen Jahre versichert, dass sie den Kommunen bald helfen wollen. Doch bisher zeichnet sich keine Lösung ab. Beide Ebenen weisen die Verantwortung für die Finanznot in den vielen Rathäusern dem jeweils anderen zu. Von der Sondersitzung von Kanzler und Ministerpräsidenten, die Friedrich Merz für das erste Quartal 2026 in Aussicht gestellt hatte, ist inzwischen keine Rede mehr.