In Düsseldorf sollen Brautpaare künftig 100 statt 60 Euro beim Standesamt zahlen. Auch in Köln soll Heiraten ebenso wie das Parken teurer werden. In Bremen steigen im nächsten Jahr die Preise für die Schwimmbäder, in Paderborn die Kita-Gebühren – und Kiel kann sich das beliebte Sommertheater nur noch alle zwei Jahre leisten. Aus vielen Städten und Gemeinden kommen ähnliche Nachrichten. Denn die Finanzkrise der Kommunen ist ungelöst. In diesen Tagen wird sie besonders deutlich, weil Städte und Gemeinden an den Haushaltsplänen für 2027 arbeiten. Aus rechtlichen Gründen müssen sie zuerst bei dem sparen, was das Zusammenleben in einer Kommune ausmacht: bei Festen und Einrichtungen wie Bibliotheken, Volkshochschulen oder Jugendtreffs sowie bei der Unterstützung von Vereinen.