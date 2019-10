Eschborn (dpa/lhe) - Bei der Bürgermeisterwahl in Eschborn am kommenden Sonntag (20. Oktober) tritt Amtsinhaber Mathias Geiger gegen zwei Gegenkandidaten an. Geiger hatte sich vor sechs Jahren in einer Stichwahl mit 61,1 Prozent gegen den damaligen Bürgermeister Wilhelm Speckhardt (CDU) durchgesetzt.

Als Geiger Bürgermeister war, war eine Spitzel-Affäre um den 61-Jährigen bekannt geworden: Noch als Stadtrat hatte er vertrauliche Akten abfotografiert und einem Rechtsanwalt gegeben. Die Informationen gelangten an die Öffentlichkeit und sollen laut einer späteren Anklage dazu genutzt worden sein, den damals amtierenden Speckhardt zu diffamieren.

Vor knapp einem Jahr verurteilte das Landgericht Frankfurt Geiger zu einer Geldstrafe wegen Verrats von Steuer- und Dienstgeheimnissen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Ein Abwahlverfahren gegen den Rathauschef mit FDP-Parteibuch scheiterte.

Gegen Geiger treten Adnan Shaikh von der CDU und Fritz-Walter Hornung von der Linken an. Der 46-jährige Shaikh leitet eine große Gesamtschule und setzt sich unter anderem für bessere Bildungsangebote und Familienförderung sowie eine Stärkung von Vereinsleben und Wohnungsbau ein. Er wird auch von SPD und Grünen unterstützt. Der 62 Jahre alte Hornung plädiert für den Bau von mehr Sozialwohnungen sowie ein besseres Angebot im öffentlichen Nahverkehr angesichts der hohen Pendlerzahlen in Eschborn. In der nur rund zehn Kilometer von Frankfurt entfernten Stadt mit rund 21 500 Einwohnern sitzen finanzkräftige Unternehmen wie die Deutsche Börse AG.