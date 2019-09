Erfurt (dpa/th) - Aus der Landeskasse sollen im kommenden Jahr erstmals mehr als zwei Milliarden Euro an die Kommunen in Thüringen fließen. Zudem gebe es 100 Millionen Euro, über deren Einsatz die Städte und Gemeinden ohne Zweckbindung frei verfügen könnten, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch auf der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes in Erfurt. Die Landesregierung komme damit einer langjährigen Forderung von Kommunalpolitikern nach.

Ramelow würdigte die Ergebnisse der freiwilligen Gemeindereform. "200 Bürgermeister fehlen heute - aus freien Stücken", sagte er. Die Landesregierung hatte die ursprünglich geplante große Gebietsreform mit dem Neuzuschnitt der derzeit 17 Kreise abgebrochen und in den vergangenen Jahren ganz auf freiwillige Gemeindefusionen gesetzt.

Innenminister Georg Maier (SPD) kündigte Einkommensverbesserungen für hauptamtliche Bürgermeister an. Ihre Bezüge sollen nach einem Beschluss der Landesregierung um zehn Prozent steigen. Eine Entscheidung auch für die ehrenamtlichen Bürgermeister solle noch vor der Landtagswahl Ende Oktober folgen, so der Innenminister.