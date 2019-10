Erfurt (dpa/th) - Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält nichts von einer Prämie für Thüringer, die ihren Wohnsitz zurück in die Heimat verlegen. "Kein Mensch kommt nach Thüringen zurück, wenn man ihm einfach mal 5000 Euro anbietet", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). Viel entscheidender seien gute Arbeit, gute Kinderbetreuung und bezahlbarer Wohnraum.

Die Thüringer CDU schlägt in ihrem Wahlprogramm 5000 Euro für Rückkehrer vor, wenn in Thüringen der Hauptwohnsitz angemeldet und eine Arbeit aufgenommen wird. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.