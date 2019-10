Erfurt (dpa/th) - Thüringens Stiftung Naturschutz erhält einen neuen Sitz samt Ausstellungsflächen auf dem Gelände des egaparks in Erfurt. Das Bauprojekt wurde am Mittwoch mit dem symbolischen Spatenstich gestartet, teilte Umweltstaatssekretär Olaf Möller mit. Das Naturschutzzentrum würde 2021 und damit im Jahr der Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt fertiggestellt. Es solle als Anlaufpunkt mit Informationen zum Umwelt- und Naturschutz für die Besucher des Parks dienen, der zu den Buga-Arealen in Erfurt gehört.

Geplant ist laut Möller auch eine Ausstellung zum ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen, der in Thüringen 2018 als Grünes Band in den Status eines Nationalen Naturmonuments erhoben wurde. In Thüringen verläuft mit 763 Kilometern mehr als die Hälfte des insgesamt rund 1400 Kilometer langen ehemaligen Todesstreifens.

Errichtet werden soll das Naturschutzzentrum in ökologischer Bauweise. Nach bisherigen Planungen sind für das Projekt etwa fünf Millionen Euro vorgesehen.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Thüringer Naturschutz-Stiftung werden seit 2018 durch ein vom Landtag beschlossenes Gesetz geregelt. Zuvor war die Stiftung nur ein Passus innerhalb des Naturschutzgesetzes.