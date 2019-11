Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landkreistag hat an die Parteien appelliert, für eine handlungsfähige Regierung im Land zu sorgen. Wenn es keine Alternative gebe, müsste der für Thüringen neue Weg einer Minderheitsregierung gegangen werden, erklärte der Landkreistag am Donnerstag in Erfurt. "Wir wollen vernünftig regiert werden und das schnell." Dafür müsste zunächst das Wahlergebnis vom 27. Oktober und damit der Regierungsauftrag der Linken als stärkster Fraktion akzeptiert werden. Das gelte auch für die Kandidatin der Linken für das Amt der Landtagspräsidentin.

Für die Wahl in der konstituierenden Sitzung des Landtags am 26. November wurde von der Linken die bisherige Agrarministerin Birgit Keller vorgeschlagen.

Der einflussreiche Kommunalverband machte mit seinem Appell indirekt Front gegen Bestrebungen von CDU-Fraktionschef Mike Mohring, eine Minderheitsregierung unter seiner Führung mit SPD, Grünen und FDP zu versuchen.

Eine Minderheitsregierung böte die Chance, dass es mehr Kompromisse bei wichtigen Sachfragen wie der Bildungspolitik oder der Finanzierung der Kommunen gebe. Weder die bisherige Regierungskoalition von Linke, SPD und Grünen noch eine Koalition unter Führung der CDU hat im Landtag eine Mehrheit.

Die Landespolitik müsste sich "zusammenraufen, damit Thüringen handlungsfähig bleibt", erklärte die Vertretung der 17 Landräte. Parteiinteressen müssten zurücktreten. Städte, Gemeinden und Kreise brauchten stabile Verhältnisse. Der Appell zur Regierungsbildung sei im Präsidium des Landkreistages einstimmig und parteiübergreifend beschlossen worden, teilte der kommunale Spitzenverband mit.