Erfurt (dpa/th) - Thüringen schöpft sein Potenzial im Tagungstourismus bisher nicht aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung, die am Montag von der Messe Erfurt GmbH vorgestellt wurde. Bisher würden von der guten Erreichbarkeit seit Inbetriebnahme des ICE-Knotens 2017 in Erfurt vor allem die Messegesellschaft in der Landeshauptstadt mit ihren Tagungsangeboten oder die Weimarhalle in Weimar profitieren. Die Region, zu der auch Jena und das Weimarer Land gehörten, biete jedoch insgesamt 106 Tagungsstätten mit jeweils mindestens 100 Plätzen.

Im vergangenen Jahr seien in der Region 19 000 Veranstaltungen mit 2,4 Millionen Teilnehmern gezählt worden. Das liege unter dem bundesdeutschen Durchschnitt bei der Nutzung der räumlichen Möglichkeiten, hieß es.

Nötig sei eine bessere Zusammenarbeit der Partner sowie eine übergreifende Marketingstrategie, die Thüringen als gut erreichbaren Ort für nationale und internationale Tagungen und Kongresse bekannter mache, erklärte Messechef Michael Kynast. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) verwies auf den Wettbewerb mit anderen Regionen. Thüringen müsse sein Profil als Tagungsland schärfen und einen einheitlichen Service bieten. Das Land habe die Studie finanziell gefördert, die auch Handlungsempfehlungen enthalte.