Emden (dpa) - In der ostfriesischen Hafenstadt Emden wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Bernd Bornemann (SPD) ist nach acht Jahren nicht mehr zur Wiederwahl angetreten und hört am 31. Oktober auf. Sechs Männer und zwei Frauen bewerben sich um die Nachfolge. Der SPD-Kandidat trifft dabei unter anderem auf einen parteilosen Gegenkandidaten, der von vier Ratsfraktionen unterstützt wird. Mehr als 40 000 Menschen sind in der traditionellen SPD-Hochburg zur Abstimmung aufgerufen. Falls kein Bewerber die absolute Mehrheit erhält, kommt es am 22. September zur Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.