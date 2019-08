Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz anhaltender Kritik und Proteste verteidigt Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) die Anliegerbeiträge zum Straßenausbau. Heute will die CDU-Politikerin in Düsseldorf erläutern, welche Erleichterungen die geplanten Änderungen des Kommunalabgabengesetzes bringen. Am Beispiel der ostwestfälischen Gemeinde Kirchlengern möchte sie gemeinsam mit Bürgermeister Rüdiger Meier (CDU) erklären, wie Bürger am besten frühzeitig in die Pläne eingeweiht und mit Härtefällen bei den Beiträgen verfahren werden kann.