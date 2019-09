Düsseldorf (dpa/lnw) - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann geht bei der Kommunalwahl 2020 ins Rennen um den Oberbürgermeister-Posten in Düsseldorf. Die Kreiswahlversammlung nominierte die 61-Jährige am Samstag in der NRW-Landeshauptstadt. Die Bundestagsabgeordnete bedankte sich per Twitter für die Zustimmung. Strack-Zimmermann war von 2013 bis 2019 stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und hatte im April auf eine erneute Kandidatur für diesen Posten verzichtet. Seit 2017 sitzt die Düsseldorferin im Bundestag. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) will sich zur Wiederwahl stellen.