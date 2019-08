Dresden (dpa/sn) - Mit einer Gala begeht die Stadt Dresden am 5. Oktober den 50. Geburtstag ihres Kulturpalastes. Dabei wird nicht nur im Saal mit zahlreichen Künstlern gefeiert, sondern auch vor dem Palast auf dem Altmarkt, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Das MDR-Fernsehen überträgt die Show, bei der unter anderem die Dresdner Philharmonie und der Sänger Roland Kaiser auftreten. Der Kulturpalast war bei seiner Eröffnung am 7. Oktober 1969 der größte Mehrzweckbau der DDR. Er wurde bis 2017 für gut 100 Millionen Euro umgebaut und fasst nun 1800 Plätze. Heute beherbergt er auch die Städtischen Bibliotheken und das Kabarett "Die Herkuleskeule".