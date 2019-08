Dresden (dpa/sn) - Das Land Sachsen unterstützt mit mehr als zehn Millionen Euro den zusätzlichen Anschluss von Grundstücken an das öffentliche Trinkwassernetz. 3600 Sachsen müssen somit ihr Trinkwasser bald nicht mehr aus privaten Hausbrunnen schöpfen. Die ersten 31 Förderbescheide hätten die betroffenen Wasserversorger jetzt von der Sächsischen Aufbaubank erhalten, teilte das Umweltministerium am Sonntag in Dresden mit. Vor allem Einwohner in den Landkreisen Bautzen und Mittelsachsen sowie im Osterzgebirge profitieren davon.