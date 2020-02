Dresden (dpa/sn) - Bereits zum dritten Mal hat der Freistaat Sachsen 30 Millionen Euro pauschal an Gemeinden im ländlichen Raum gezahlt. Pro kreisangehöriger Gemeinde würden maximal 70 000 Euro zur freien Nutzung ausgezahlt, wie das Finanzministerium in Dresden am Montag mitteilte.

"Mit dem Pauschalengesetz unterstützen wir die ländlichen Gemeinden Sachsens bei ihren individuellen Herausforderungen mit einer unkomplizierten Förderung", teilte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) mit. Die Mittel könnten für laufende Projekte ebenso wie für Investitionen in Schulen oder Kindergärten eingesetzt werden.

Der Landtag hatte 2018 ein Pauschalengesetz beschlossen, mit dem bis einschließlich 2020 jährlich 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um die Gemeinden im ländlichen Raum finanziell zu stärken.