Dresden (dpa/sn) - Mit einer Gala begeht Dresden am 5. Oktober den 50. Geburtstag seines Kulturpalastes. Dabei wird nicht nur im Saal mit zahlreichen Künstlern gefeiert, sondern auch vor dem Palast auf dem Altmarkt, kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Mittwoch an. Das MDR-Fernsehen überträgt die Show, bei der unter anderem die Dresdner Philharmonie und der Sänger Roland Kaiser auftreten.