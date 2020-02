Dortmund (dpa/lnw) - Daniela Schneckenburger, von 2006 bis 2010 Landesvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen, will im September bei den Kommunalwahlen Oberbürgermeisterin in Dortmund werden. Die Kreismitgliederversammlung nominierte die 59-Jährige am Donnerstag, wie die Partei mitteilte. Schneckenburger tritt damit gegen den Wirtschaftsförderer der Stadt, Thomas Westphal (52, SPD), den FDP-Politiker Michael Kauch (52) und den CDU-Kandidaten Andreas Hollstein an. Der 56-Jährige ist noch Bürgermeister in Altena im Sauerland.

Schneckenburger ist derzeit als Stadträtin in der Dortmunder Stadtverwaltung für Schulen, Jugendamt und Kindergärten zuständig und will Nachfolgerin von Ullrich Sierau (SPD) werden, der nicht mehr antritt. Für das OB-Amt bewirbt sich die Grüne damit bereits zum dritten Mal.