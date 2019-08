Dippoldiswalde (dpa/sn) - An der Talsperre Malter bei Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) beginnen am Montag (9.30 Uhr) Bauarbeiten zur Erweiterung der Hochwasserentlastungsanlage. Wie das Umweltministerium mitteilte, ist es das größte Vorhaben an der Talsperre. Das Startsignal dafür will Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) mit einem Baggerstich geben.