Darmstadt (dpa/lhe) - Die Fahrverbote für alte Diesel und Benziner auf zwei Hauptverkehrsadern in Darmstadt bleiben auch im kommenden Jahr bestehen. "Wir werden es sicher nicht aufheben", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes in Kassel am Dienstag zu möglichen Fahrverboten in Frankfurt, bleibt Darmstadt damit zunächst die einzige hessische Stadt, in der es eine solche Regelung gibt.

Die obersten Verwaltungsrichter hatten entschieden, dass es in der Main-Metropole keine große Fahrverbotszonen für Dieselfahrzeuge geben wird. Einen solchen Schritt zur Reduzierung des Stickstoffdioxid-Ausstoßes hielt das Gericht für unverhältnismäßig. Gleichzeitig hätten sich bisher vorgesehene Maßnahmen aber auch als ungeeignet erwiesen, schnell die Einhaltung der Grenzwerte zu sichern.

Auf der Hauptverkehrsadern Hügelstraße und Heinrichstraße in Darmstadt gilt seit dem 1. Juni für alte Diesel und Benziner ein Fahrverbot. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die schwarz-grüne Landesregierung hatten sich darauf geeinigt, einen 640 Meter langen Abschnitt der Hügelstraße und 330 Meter der Heinrichstraße für Dieselfahrzeuge bis Euronorm 5 und für Benziner bis Euronorm 2 zu sperren.