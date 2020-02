Potsdam (dpa/bb) - Drei Wochen nach der Cyberattacke auf die Potsdamer Stadtverwaltung können die Bürger ihre Termine weiterhin nicht online vereinbaren. Der externe Zugriff auf das Ratsinformationssystem RIS und die Online-Terminverwaltung funktioniere noch nicht, sagte Rathaussprecher Jan Brunzlow am Mittwoch auf Anfrage. Allerdings könnten Termine telefonisch unter der Behördennummer 115 oder der Telefonnummer 0331 2891111 vereinbart werden.

Auch An- und Ummeldungen seien noch nicht in vollem Umfang machbar. "Wir gehen derzeit davon aus, dass dies in den nächsten Tagen wieder möglich ist", so der Sprecher.

Weil in zentralen Netzzugängen der Landeshauptstadt zahlreiche Ungereimtheiten festgestellt worden waren, hatte die Stadt vorübergehend ihre Internetverbindung komplett abgeschaltet. Es habe eine Schwachstelle im System eines externen Anbieters gegeben. Es sei versucht worden, unautorisiert Daten abzurufen oder Schadsoftware zu installieren, hieß es nach der Attacke.

"Wir werden uns nun in den kommenden Tagen detailliert mit der Frage der Aufarbeitung befassen", sagte Brunzlow weiter. Damit künftig mögliche Fehler nicht erneut passieren, würden derzeit sämtliche Standards im Umgang mit der IT überprüft und gegebenenfalls angepasst.