Bergen (dpa/lni) - Mit einem Stadtfest unter dem Motto "Bergen in Orange" feiert die Garnisonsstadt in der Lüneburger Heide am Mittwoch ihre besondere Beziehung zu den Niederlanden. Der Anlass ist die vor einem Jahr besiegelte Partnerschaft der Stadt mit der seit 2016 in Bergen stationierten 4. niederländischen Panzerkompanie, die zusammen mit Kameraden der Bundeswehr das niederländisch-deutsche Panzerbataillons 414 bilden. Dabei hat die niederländische Kultur und Lebensart in Bergen bereits viel früher Wurzeln geschlagen, denn bis 1994 waren zahlreiche niederländische Soldaten in Bergen stationiert. Viele Familien blieben danach im Ort.

Die Präsenz der Niederländer spiegelt sich unter anderem im niederländischen Traditionsverein wider, der beispielsweise mit dem Nikolaus Kindergärten und Schulen besucht, oder in den "Opvolgers", die mit ihrem holländischen Karneval Anfang Februar überregional Gäste nach Bergen ziehen. Auch das Stadtfest ist holländisch geprägt: Es gibt unter anderem typisch niederländische Kinderspiele und niederländische Süßigkeiten. Außerdem messen sich die beiden Nachbarn bei einem niederländisch-deutschem Tauziehwettbewerb. Die Farbe Orange spielt bei dem Stadtfest auf das niederländische Königshaus an.