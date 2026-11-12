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In der schwäbischen Stadt Bietigheim-Bissingen kostete eine Stunde Parken in einem städtischen Parkhaus 43 Jahre lang nur zehn Cent. Seit 1983 hat sich daran nichts geändert. 2027 steigt die Gebühr auf einen Euro, das entspricht einer Verzehnfachung. Erstaunlicher als der neue Preis ist allerdings, wie lange sich die Stadt den alten leisten konnte.

Kommunale Finanzprobleme hielt man in Baden-Württemberg lange Jahre für ein exklusives Problem von Städten im Ruhrgebiet oder im Osten der Republik. Als der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) Berlin als „arm, aber sexy“ bezeichnete, wertete man das in Stuttgart als Affront gegenüber den fleißigen Schwaben. Nun müssen auch die Kommunen im Südwesten sparen. Immerhin: Bietigheim-Bissingen will 2027 noch schuldenfrei bleiben. Aber die Rücklagen schmelzen. 2028 könnten erstmals seit 2004 Kredite nötig werden.

Dramatischer ist die Lage bereits in Sindelfingen. Am Standort des Mercedes-Benz-Stammwerks lag einst das Geld auf der Straße. Wobei, das stimmt nicht ganz: Es war Marmor. Die Stadt leistete sich Zebrastreifen aus italienischem Carrara-Marmor. Allerdings betont sie bis heute, das sei kein Protz und keine Verschwendung gewesen. Vielmehr hat sich die Investition nach Angaben der Stadt schon nach wenigen Jahren bezahlt gemacht, weil der weiße Stein nicht ständig neu gestrichen werden muss. Schwäbische Sparsamkeit in ihrer edelsten Form.

Die kommunale Finanzkrise hat auch die einst reichen Autostädte erreicht

Inzwischen kalkuliert Sindelfingen anders. Die Gewerbesteuer-Prognose für 2026 musste von 128 auf 30 Millionen Euro korrigiert werden. Rund 190 Sparmaßnahmen sollen die Stadtkasse entlasten. Eltern zahlen mehr für die Kinderbetreuung, auch der Besuch des Schwimmbads wird teurer. Trotzdem bleibt im Nachtragshaushalt ein Defizit von 46 Millionen Euro. Die kommunale Finanzkrise hat auch die einst reichen Autostädte erreicht.

Die grün-schwarze Regierung von Ministerpräsident Cem Özdemir nimmt die Sorgen der Kommunen durchaus ernst. Bei den Beratungen für den Haushalt 2027 hat die Koalition erst jüngst einen finanziellen Nachschlag für Städte, Gemeinden und Kreise vereinbart. Die kommunalen Spitzenverbände sind damit fürs Erste besänftigt. Doch die strukturellen Probleme bleiben.

Die Hoffnungen richten sich deshalb auf die im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbarte Zukunftskommission, die Innenminister Manuel Hagel (CDU) leitet. Bis Ende des Jahres soll ein Zukunftsbündnis zwischen Land und Kommunen stehen. Die Leitfragen lauten: Welche Aufgaben sind verzichtbar, welche Standards können gesenkt werden? Und wer bezahlt neue Aufgaben?

Das klingt weniger glamourös als Marmor auf Asphalt. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn die Kommunen wieder verlässlich planen könnten. Denn der wahre Reichtum einer Stadt zeigt sich nicht am Belag ihrer Zebrastreifen, sondern am Zustand der Schulen, an offenen Schwimmbädern und einem vielfältigen Kulturangebot.

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