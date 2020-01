Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Annaberg-Buchholz hat mit der Eröffnung einer Ausstellung die Feierlichkeiten zum Jubiläum "500 Jahre Annaberger KÄT" gestartet. Im Kulturzentrum Erzhammer ist seit Samstag die Schau "Volkskunst trifft Volksfest" zu sehen. Bis zum 2. Februar wird mit 700 Räuchermännchen sowie Spielzeugkarussells und Jahrmarktszenen ein buntes Rummeltreiben inszeniert, teilte die Stadt mit.

Die Ausstellung ist eine Referenz an das Volksfest Annaberger KÄT, das vom 12. bis zum 21. Juni zum 500. Mal stattfindet. Der traditionsreichste Jahrmarkt in Sachsen hat seinen Ursprung im Oktober 1519, als der spätere Festplatz mit Zustimmung von Papst Leo X. mit heiliger Erde vom Campo Santo in Rom geweiht wurde. Die Post gibt anlässlich des Jubiläums am 4. Juni eine Sonderbriefmarke im Wert von 95 Cent heraus.