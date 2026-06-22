Zum Hauptinhalt springen

Aktionstag „Kommunen am Limit“Städte und Gemeinden protestieren bundesweit gegen Finanznot

Lesezeit: 2 Min.

Auch im Münchener Rathaus ist man mit der finanziellen Ausstattung der Stadt nicht zufrieden.
Auch im Münchener Rathaus ist man mit der finanziellen Ausstattung der Stadt nicht zufrieden. Robert Haas

Bürgermeister demonstrieren vor ihren eigenen Rathäusern: Mit vielen Aktionen fordern die Kommunen mehr Geld von Bund und Ländern. Die größten Rückstände gibt es bei Schulen und Straßen.

Von Claudia Henzler

SZ bei Google bevorzugen

In vielen Städten und Gemeinden Deutschlands steigen die Gebühren für Kindergärten, für Bibliotheken und Freibäder. Zuschüsse für Musikschulen und Sportvereine werden gestrichen. Bei Bürgerinnen und Bürgern ist die kommunale Finanznot längst angekommen. Und nun wollen Städte, Gemeinden und Landkreise an diesem Montag mit lokalen Protestaktionen noch einmal öffentlichkeitswirksam auf sie hinweisen. So wie in München, wo sich Oberbürgermeister Dominik Krause mittags demonstrierend vor das eigene Rathaus stellen wird. Oder im Landkreis Karlsruhe, wo das Landratsamt und die Rathäuser um kurz vor zwölf ihre Türen symbolisch schließen.

Zur SZ-Startseite

Einschnitte ins Sozialsystem
:„Wir werden uns in Zukunft vieles nicht mehr leisten können“

Schulbegleiter, Hilfe für behinderte Menschen: Die Kommunen wollen bei Sozialleistungen sparen. Was steckt dahinter? Ein Gespräch mit Achim Brötel, der die Landkreise in Deutschland vertritt.

SZ PlusVon Claudia Henzler und Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite