Bürgermeister demonstrieren vor ihren eigenen Rathäusern: Mit vielen Aktionen fordern die Kommunen mehr Geld von Bund und Ländern. Die größten Rückstände gibt es bei Schulen und Straßen.

In vielen Städten und Gemeinden Deutschlands steigen die Gebühren für Kindergärten, für Bibliotheken und Freibäder. Zuschüsse für Musikschulen und Sportvereine werden gestrichen. Bei Bürgerinnen und Bürgern ist die kommunale Finanznot längst angekommen. Und nun wollen Städte, Gemeinden und Landkreise an diesem Montag mit lokalen Protestaktionen noch einmal öffentlichkeitswirksam auf sie hinweisen. So wie in München, wo sich Oberbürgermeister Dominik Krause mittags demonstrierend vor das eigene Rathaus stellen wird. Oder im Landkreis Karlsruhe, wo das Landratsamt und die Rathäuser um kurz vor Zwölf ihre Türen symbolisch schließen.