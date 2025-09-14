Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahlen in NRWDie CDU liegt vorne − aber der große Gewinner heißt AfD

Lesezeit: 4 Min.

13,7 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen waren am Sonntag zu Kommunalwahlen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als vor fünf Jahren.
13,7 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen waren am Sonntag zu Kommunalwahlen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als vor fünf Jahren. (Foto: Christoph Reichwein/dpa)

Die Republik blickt auf die Kommunalwahlen in NRW: Die CDU hat Grund zur Freude. Die SPD dagegen kommt nicht aus ihrem Tief. Und die AfD wird zu einem starken Faktor im Westen. Woran das liegt.

Von Christoph Koopmann

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen liegt die CDU landesweit klar vorne. Ersten Zahlen am Abend zufolge kommen die Christdemokraten auf etwa 34 Prozent der Stimmen, womit sie das Ergebnis der vergangenen Kommunalwahlen vor fünf Jahren halten würden. Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach am frühen Abend von einem „tollen Ergebnis“. In der ARD sagte er: „Wir sind weiter Kommunalpartei Nummer eins.“ Die SPD landet laut der ersten Hochrechnung von infratest dimap im Auftrag des WDR mit rund 22,5 Prozent auf dem zweiten Platz, was etwa zwei Prozentpunkte Verlust bedeuten würde.

