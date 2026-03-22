Es steckt noch Leben in den klassischen politischen Parteien, zumal lokal. Bei den französischen Kommunalwahlen erzielten vor allem die Sozialisten stattliche Erfolge in den großen Städten. Die extremen Parteien, rechts und links, gewannen zwar Wähleranteile dazu. Doch einen wahren Durchbruch schaffte weder der extrem rechte Rassemblement National noch die linksradikale France insoumise.
Kommunalwahlen in FrankreichLinke Triumphe in Paris, Marseille und Lyon – Ernüchterung für Le Pen
Lesezeit: 4 Min.
Die Stichentscheide der Bürgermeisterwahlen zeigen, dass die extreme Rechte in Frankreich vielerorts noch immer an eine Brandmauer stößt.
Von Oliver Meiler, Paris
Wahl in Dänemark:Mette Frederiksen hofft auf Rückenwind aus Grönland
Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen wirbt um eine dritte Amtszeit: als strenge Migrationspolitikerin – und als die Frau, die Donald Trump die Stirn bot. Am Dienstag sind Parlamentswahlen.
Lesen Sie mehr zum Thema