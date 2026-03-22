Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahlen in FrankreichLinke Triumphe in Paris, Marseille und Lyon – Ernüchterung für Le Pen

Lesezeit: 4 Min.

Klare Botschaft des Pariser Wahlsiegers: Emmanuel Grégoire will die Verkehrswende, die er als Stellvertreter der bisherigen Bürgermeisterin Anne Hidalgo mitgestaltet hat, weiter vorantreiben.
Klare Botschaft des Pariser Wahlsiegers: Emmanuel Grégoire will die Verkehrswende, die er als Stellvertreter der bisherigen Bürgermeisterin Anne Hidalgo mitgestaltet hat, weiter vorantreiben. KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Die Stichentscheide der Bürgermeisterwahlen zeigen, dass die extreme Rechte in Frankreich vielerorts noch immer an eine Brandmauer stößt.

Von Oliver Meiler, Paris

Es steckt noch Leben in den klassischen politischen Parteien, zumal lokal. Bei den französischen Kommunalwahlen erzielten vor allem die Sozialisten stattliche Erfolge in den großen Städten. Die extremen Parteien, rechts und links, gewannen zwar Wähleranteile dazu. Doch einen wahren Durchbruch schaffte weder der extrem rechte Rassemblement National noch die linksradikale France insoumise.

Zur SZ-Startseite

Wahl in Dänemark
:Mette Frederiksen hofft auf Rückenwind aus Grönland

Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen wirbt um eine dritte Amtszeit: als strenge Migrationspolitikerin – und als die Frau, die Donald Trump die Stirn bot. Am Dienstag sind Parlamentswahlen.

SZ PlusVon Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite