Es steckt noch Leben in den klassischen politischen Parteien, zumal lokal. Bei den französischen Kommunalwahlen erzielten vor allem die Sozialisten stattliche Erfolge in den großen Städten. Die extremen Parteien, rechts und links, gewannen zwar Wähleranteile dazu. Doch einen wahren Durchbruch schaffte weder der extrem rechte Rassemblement National noch die linksradikale France insoumise.