Die AfD verzeichnet Erfolge bei den Kommunal- und Europawahlen in Sachsen und Brandenburg. Bei den Stichwahlen um kommunale Ämter in Thüringen geht sie hingegen leer aus. Verrät das auch etwas über die Landtagswahlen im Herbst?

Von Johannes Bauer, Jan Heidtmann, Leipzig/Berlin

Frei nach Olaf Scholz könnte man bei den Europa- und Kommunalwahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg von einem „Doppel-Wumms“ sprechen – allerdings nicht zum Vorteil des Kanzlers und seiner SPD: In den Bundesländern, in denen im Herbst auch eine neue Landesregierung gewählt wird, hat die AfD bei beiden Wahlen entweder am meisten Stimmen geholt oder neben dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) die stärksten Zuwächse verzeichnet.