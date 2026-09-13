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KommunalwahlDie CDU bleibt stärkste Kraft in Niedersachsen

Lesezeit: 2 Min.

Über sechs Millionen Menschen waren in Niedersachsen zur Wahl aufgerufen.
Über sechs Millionen Menschen waren in Niedersachsen zur Wahl aufgerufen.
Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Insgesamt verlieren die Christdemokraten leicht an Stimmen bei der Kommunalwahl, wie eine erste Hochrechnung von infratest dimap zeigt. Die AfD verdreifacht indes ihr Ergebnis.

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Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen einer Prognose zufolge erneut die stärkste Kraft vor der SPD. Die Hochrechnung von Infratest dimap im Auftrag des NDR berücksichtigt die Ergebnisse der Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten, der Kreistagswahlen in den Landkreisen sowie der Wahl der Regionsversammlung in der Region Hannover.

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