Eine von der hessischen Landesregierung geplante Reform des Kommunalwahlrechts ist verfassungswidrig. Das hat der Hessische Staatsgerichtshof am Mittwoch mitgeteilt. Die Reform benachteilige kleine Parteien und Listen sowie deren Wählerinnen und Wähler. Die Richterinnen und Richter gaben damit einer Klage der FDP recht. Die Pläne der schwarz-roten Landesregierung sahen vor, die Sitzverteilung in den Kommunalparlamenten nach einer anderen Methode zu berechnen, um eine Zersplitterung zu verhindern. Die Entscheidung sei überraschend, aber zu respektieren, teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) mit. Die hessischen Kommunalwahlen finden am 15. März statt, gewählt werden die Vertretungen in 21 Kreistagen und 421 Städten und Gemeinden.