Es gehört zu den schlichten Wahrheiten, dass es bei Kommunalwahlen mehr um Personen und Verkehrskreisel als um große Politik geht. Andererseits war die Februar-Abstimmung in Hamburg die einzige Landtagswahl 2020, und so kommt den Kommunalwahlen im wirtschaftlich blühenden Bayern am Sonntag doch ein wenig mehr Bedeutung als Gradmesser für die Stimmung im Land zu. Es geht um etwa 39 000 politische Mandate in 2056 bayerischen Gemeinden und 71 Kreisen. Städte und Land unterscheiden sich markant: So stellt die CSU von diesen 71 Landräten gleich 53, die SPD nur vier.

Einer natürlich muss die Wahlen auch als Votum für oder gegen seine Politik bewerten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Strategisch raffiniert hat er sich und seine CSU als "Stabilitätsanker" in der Union inszeniert und mit dem Gestus des über den Raufereien der Geschwister stehenden Staatsmannes den Kampf in der CDU um Kurs und Vorsitz beobachtet und kommentiert. Sogar als Kanzlerkandidat wird er bisweilen gehandelt, obwohl er stets betont: "Mein Platz ist in München."

Detailansicht öffnen In den Großstädten sind die Stimmzettel bei Kommunalwahlen häufig größer als die Kabine. Das war in München schon 2014 so und ist am Sonntag nicht anders. (Foto: Stephan Rumpf)

Söder hat nebenbei den alten "Laptop und Lederhose"-Mythos der CSU ins Zeitgemäße gewendet und geschickt das Bienen-Volksbegehren und das Thema Klimaschutz so vereinnahmt, dass es schien, als habe sich die CSU niemals etwas Schöneres gewünscht als mehr Natur- und Artenschutz. In der tiefschwarzen Kernklientel geht zwar ein gewisses Misstrauen gegen den neuen Kurs um, doch beim "Bayerntrend" des Bayerischen Rundfunks im Januar waren immerhin zwei Drittel der Befragten mit Söders Arbeit zufrieden. Und er zieht eine eisenharte Grenze zur AfD und hat Thüringens CDU für ihre indirekte Kooperation mit der Rechtspartei als Erster scharf in den Senkel gestellt. Jede Anbiederung an die AfD, so so seine Lehre aus dem missglückten Landtagswahlkampf 2018, nutzt nur dieser. Söder hofft, mit dieser Agenda die Macht der CSU in den Gemeinden zu verteidigen gegen AfD und die Grünen.

Letztere können zumal in den Städten vor Kraft kaum laufen und lagen beim "Bayerntrend" bei 25 Prozent. Die bayerische AfD dagegen ist zerrissen, bei der Landtagswahl 2018 errang sie zwar immerhin 10,2 Prozent, was aus ihrer Sicht aber enttäuschend war, und die Prognosen sagen keine Besserung voraus. Die Partei bietet nicht einmal genug Kandidaten auf, um überall anzutreten. Und wie sich bei neuen Umfragen zeigte, hat sie ein Imageproblem seit dem rechtsextremen Anschlag von Halle und der Debatte, ob die eifernde Rhetorik der Partei den Boden für Rechtsterror bereite; dass der Verfassungsschutz fortan bundesweit den völkischen "Flügel" der AfD beobachtet, könnte ein weiterer Nachteil sein.

Detailansicht öffnen Er wird der SPD fehlen: Ulrich Maly tritt in Nürnberg nicht mehr als Oberbürgermeister an. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Traditionell stark sind in den Gemeinden die Freien Wähler, mit denen die CSU im Freistaat freilich so reibungslos koaliert wie mit einer absoluten Mehrheit light. Die FDP dagegen fürchtet den Thüringen-Malus. Die SPD ist auf Bayerns Dörfern traditionell schwach, aber in den industriell geprägten Städten stark. Hier hofft sie, nach dem Wahlsieg in Hamburg, ein weiteres Zeichen gegen den Abwärtstrend zu setzen. Starke Amtsinhaber, das hat Hamburg gezeigt, die als Kümmerer gelten, können für die Sozialdemokraten noch etwas reißen. In der Landeshauptstadt München hofft Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sogar auf die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang; im Münchner Stadtrat liegen die Sozialdemokraten Umfragen zufolge solide über 30 Prozent. In Ingolstadt könnte die SPD sogar CSU-Oberbürgermeister Christian Lösel ablösen. Katastrophal wäre aber der Verlust der SPD-Hochburg Nürnberg, wo der populäre Oberbürgermeister Ulrich Maly nicht mehr antrat. Er hatte 2014 noch 67,1 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang geholt. So etwas wird wohl nicht mehr passieren: Nürnbergs neuer OB-Kandidat der SPD, Thorsten Brehm, liegt in Umfragen vorn, aber nur noch bei 28 Prozent.