Viele Ehrenamtler in deutschen Stadt- und Gemeinderäten haben laut einer Umfrage bereits Anfeindungen erlebt. Das teilte die Körber-Stiftung unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage mit. Demnach gab ein Viertel (25 Prozent) der befragten Kommunalpolitiker an, dass sie selbst oder Personen in ihrem Umfeld aufgrund ihrer politischen Arbeit beleidigt oder bedroht worden seien. 27 Prozent berichteten, demokratiefeindliche Tendenzen in ihrer Kommune zu beobachten.