Über die Hälfte aller Gemeinden in Deutschland wird von ehrenamtlichen Bürgermeistern regiert. Nicht einmal jedes fünfte Amt ist von einer Frau besetzt. Und weniger als zehn Prozent aller ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind unter 30 Jahre, die deutliche Mehrheit ist älter als 50. Sina Römhild ist also eine absolute Ausnahme: Seit 2022 regiert die 27-Jährige das thüringische Oechsen, eine kleine Gemeinde mit etwa 600 Einwohnern nahe der hessischen Grenze. „Bei uns kennt jeder jeden“, sagt Römhild, „man hilft einander.“ Die junge Bürgermeisterin ist parteilos, engagiert sich aber in der Frauen-Union.
Junge Frauen in der Kommunalpolitik„Männer sagen einfach: Jo, das mach’ ich jetzt“
Wieso sind fast alle Bürgermeister Männer über fünfzig? Die kommunale Ausnahmeerscheinung Sina Römhild, 27 Jahre alt und Bürgermeisterin von Oechsen in Thüringen, hat einige Antworten.
Interview von David Kulessa
