Jeder kenne diese Momente, in denen alle Energie von einem abfällt, sagt Clemens Meikis. In denen man einfach nicht mehr wisse, wie man den Scheinargumenten begegnen soll, die einem da entgegengeschleudert werden. Zum Beispiel, wenn jemand behauptet, dass in Deutschland die Obdachlosen hungern, weil das Land zu viel Entwicklungshilfe zahle, und dann kämen die Flüchtlinge trotzdem, weil hier ja das Sozialamt der Welt sei, und würden die Scharia einführen.
KommunalpolitikStrategien gegen Schnappatmung
Lesezeit: 5 Min.
Kommunalpolitiker sind der Aggression von rechts außen besonders ausgesetzt. Doch wie man Ängsten und Verschwörungsmythen im Wahlkampf am besten begegnet, lässt sich lernen.
Von Karin Janker
