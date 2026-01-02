Jeder kenne diese Momente, in denen alle Energie von einem abfällt, sagt Clemens Meikis. In denen man einfach nicht mehr wisse, wie man den Scheinargumenten begegnen soll, die einem da entgegengeschleudert werden. Zum Beispiel, wenn jemand behauptet, dass in Deutschland die Obdachlosen hungern, weil das Land zu viel Entwicklungshilfe zahle, und dann kämen die Flüchtlinge trotzdem, weil hier ja das Sozialamt der Welt sei, und würden die Scharia einführen.