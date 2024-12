Den kommunalen Krankenhäusern steht womöglich ein unbefristeter Arbeitskampf bevor. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat ihre an den Kliniken der Städte und Landkreise arbeitenden Mitglieder am Mittwoch dazu aufgerufen, vom 15. Januar an zu streiken. Zuvor hatten in einer Urabstimmung 92 Prozent der teilnehmenden Mediziner für einen Ausstand votiert. Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) verhandeln seit einem halben Jahr über einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert 8,5 Prozent mehr Gehalt und eine Reform der Schicht- und Wechseldienstregeln für die beschäftigten Ärztinnen und Ärzte. Die VKA hat bisher 5,5 Prozent Gehaltsplus und eine Einmalzahlung angeboten.