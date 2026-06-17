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Soziale MedienVerbot oder Jugendversion?

Lesezeit: 3 Min.

Der Ethikrat hat seine Vorschläge schon der Politik übergeben: Ratschef Helmut Frister und seine Stellvertreterin Judith Simon mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (Mitte).
Der Ethikrat hat seine Vorschläge schon der Politik übergeben: Ratschef Helmut Frister und seine Stellvertreterin Judith Simon mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (Mitte). picture alliance / dts-Agentur

Die Social-Media-Expertenkommission der Bundesregierung wird nächste Woche ihre Empfehlungen vorlegen. Ein Überblick über den Stand der Diskussion.

Von Valerie Höhne, Berlin

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Viel höher kann man das Thema Social Media nicht hängen: Es sei „nicht nur eine Frage des Jugendschutzes“, sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) bei der Bundespressekonferenz in der vergangenen Woche, sondern die Nutzung sozialer Medien berühre den „Kern unserer demokratischen Ordnung“. Jugendliche informierten sich vor allem, oft ausschließlich, darüber.

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