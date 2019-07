2. Juli 2019, 20:50 Uhr Kommissionspräsident Ein bisschen Abwechslung

Vor der zweiten Gipfelrunde in Brüssel orakelte die Kanzlerin von neuer Kreativität. Da hatte sie offenkundig schon einen Namen im Kopf.



Von Karoline Meta Beisel und Matthias Kolb

"Mit neuer Kreativität an die Arbeit": Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag bei ihrem Eintreffen im Brüsseler EU-Ratsgebäude. (Foto: Bertrand Guay/AFP)

Donald Tusk ist sichtbar stolz. Stolz und wohl auch erleichtert, als er am Abend das Personalpaket präsentiert, auf das sich die Staats- und Regierungschefs der EU nach mehr als zwei Tagen geeinigt haben. "Niemand war gegen diesen Vorschlag", sagt der Pole und überschüttet die vier mit Lob, die künftig Europa führen sollen. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen werde, wenn das EU-Parlament sie wählt, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission sein. Die Französin Christine Lagarde sei eine "perfekte Kandidatin" für die Europäische Zentralbank (EZB). Der Spanier Josep Borrell bestens geeignet sei, als Außenbeauftragter "die Interessen und Werte Europas in der Welt" zu verteidigen, schwärmt Tusk. Als belgischer Premierminister habe der Liberale Charles Michel gelernt, wie man Kompromisse finde, was ihm als Ratspräsident helfen werde. Dass dieser Tag mit einer Einigung enden würde, darauf hatte am Vormittag wenig hingedeutet, es sei denn, man hätte die Worte der deutschen Bundeskanzlerin ganz genau ausgedeutet. Angela Merkel (CDU) ist seit bald 14 Jahren Kanzlerin und damit genauso lange im Rat der Staats- und Regierungschefs vertreten. Alle müssten "mit neuer Kreativität an die Arbeit gehen", sagt sie am Morgen bei ihrer Ankunft im Ratsgebäude in Brüssel und fordert ihre Kollegen auf, "sich ein wenig zu bewegen". Sie gehe jedenfalls "fröhlich und bestimmt" an die Sache ran, fügt sie mit Blick in die Kameras hinzu.

Nachfragen lässt Merkel beim Ankunftsritual des "Doorsteps" auch sonst nicht zu, an diesem Dienstag wären sie aber besonders unangenehm gewesen. "Europa rächt sich an der Kanzlerin" und "Zweifel an Merkels Führungskraft", so lauteten die Schlagzeilen der deutschen Presse, denn am Vortag hatte sich die Kanzlerin in einer Nacht- und Morgensitzung mit ihrem Personalvorschlag nicht durchsetzen können.

Beim G-20-Gipfel in Osaka hatte sie mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und den Ministerpräsidenten aus Spanien und den Niederlanden, Pedro Sánchez und Mark Rutte, dafür geworben, den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, Frans Timmermans, zum Kommissionschef zu machen, nachdem Manfred Weber von der EVP, der größten Fraktion im Europaparlament, weder dort noch im Rat eine Mehrheit gefunden hatte. Die EU-Abgeordneten sind aber entscheidend, da sie den Kandidaten, den die Staats- und Regierungschefs fürs Amt des Kommissionspräsidenten vorschlagen, bestätigen müssen. Weber sollte in dieser Variante Parlamentspräsident werden, während die EVP zudem eine Frau als Außenbeauftragte hätte vorschlagen können. Die Idee scheiterte im Rat an der Blockade von Ungarn, Polen und Tschechien, die Timmermans als Feind ansehen, da er als Vizechef der Kommission die Rechtsstaatsverfahren gegen Warschau und Budapest verantwortet.

Zudem hatte Merkel unterschätzt, dass die EVP-Regierungschefs aus kleinen Ländern wie Lettland oder Bulgarien nicht bereit waren, vorschnell das wichtigste Amt zu opfern. Dasselbe Unverständnis kam aus der Fraktion der EVP, die sich am Montagabend in Straßburg getroffen hatte.

Dass Merkels Wunsch nach frischen Ideen von den "Chefs" ernst genommen wird, zeigt sich am Dienstag dann bald. Der Beginn des Gipfels wird mehrmals verschoben. Der scheidende Ratspräsident Donald Tusk führt viele Gespräche, man diskutiert in regionalen Gruppen, und natürlich gibt es Einzeltreffen. Manche bleiben geheim, andere, wie der Austausch zwischen Merkel und Macron, werden via Twitter kommuniziert, mit Beweisfotos.

Es ist denn auch eine besondere deutsch-französische Variante, die am Nachmittag die Journalisten in Aufregung versetzt. Auf einmal taucht ein neuer Name auf: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Sie soll an die Spitze der EU-Kommission aufrücken, dafür würde Paris für die nächsten acht Jahre mit der Französin Christine Lagarde die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) stellen. Außenbeauftragter sollte der slowakische Sozialdemokrat Maroš Šefčovič werden.

In einer Spielart dieser Personalaufstellung ist Weber noch als Chef des EU-Parlaments vorgesehen, doch dies ist nach der EU-Arithmetik eigentlich unvorstellbar: Wie alle anderen kann Deutschland nur einen der Top-Jobs erhalten, weshalb Merkel den CSU-Vize fallen lassen müsste.

Dass ernsthaft über die Von-der-Leyen-Variante geredet wird, bestätigt am Nachmittag gegen halb zwei der LuxemburgerBettel. Er betont, dass auch weiter über Personalpakete mit Timmermans als Kommissionschef beraten werde. Am Nachmittag aber mehren sich Gerüchte über wachsende Unterstützung für von der Leyen, mit der es 52 Jahre nach Walter Hallstein wieder eine deutsche Spitze an der EU-Behörde gäbe. Für die 60-Jährige spricht, dass sie Englisch und Französisch perfekt beherrscht. Für die Osteuropäer ist von der Leyen akzeptabel, da sie als Verteidigungsministerin Russland ähnlich kritisch sieht und in diesem Amt auch die unter der Abkürzung Pesco bekannte "strukturierte militärische Zusammenarbeit" vorangetrieben hat. Ohnehin waren sich viele EU-Diplomaten längst einig, dass im Fall, dass keiner der Spitzenkandidaten zum Zug kommt, eine Frau bessere Chancen hätte, die nötigen Stimmen im Europaparlament zu erhalten. Denn eine Frau an der Spitze der EU-Kommission, das gab es noch nie. Diplomaten betonen, dass die CDU-Politikerin schon vor Tagen von Paris als Kompromisskandidatin genannt wurde, um zu signalisieren, dass hinter Macrons Ablehnung von Weber keine antideutsche Haltung stünde. Mit Spaniens Premier Sánchez weist der Wortführer der Sozialdemokraten darauf hin, dass Timmermans nicht bestraft werden dürfe, sich für Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit eingesetzt zu haben. Also wird überlegt, Timmermans und Margrethe Vestager zu Vizechefs der EU-Kommission zu machen.

Es dauert bis 16.21 Uhr, ehe der Sondergipfel offiziell fortgesetzt wird. Es folgen weitere Unterbrechungen, doch um 19.05 Uhr ist alles perfekt. In vier Tweets teilt Donald Tusk jene Namen mit, die alle zu diesem Zeitpunkt erwartet haben: Es sind Ursula von der Leyen aus Deutschland, der Belgier Charles Michel, die Französin Christine Lagarde und der Spanier Josep Borrell. Das lange Warten hat ein Ende, nun muss das Europaparlament reagieren. Donald Tusk wird den Vorschlag am Donnerstag in Straßburg erklären und verteidigen.