Eine Protestierende in Minsk erinnert an ein Opfer von Polizeibrutalität bei den anhaltenden Protesten.

Kommentar von Silke Bigalke, Moskau

Auch nach zwei Wochen ist der Protest in Belarus weiterhin beeindruckend. Obwohl am Sonntag alles trüber erschien als bei den Demonstrationen zuvor - Regen, Soldaten auf den Straßen, Sperren aus Stacheldraht -, kamen die Menschen wieder in großen Scharen. Sie blieben friedlich, zeigten auf ihren Plakaten Humor, hielten Abstand zu den Soldaten. Am Abend machten sie sich gesittet auf den Heimweg. Doch die Gewaltlosigkeit und das Durchhaltevermögen der Menschen sind die einzigen guten Nachrichten aus Belarus.